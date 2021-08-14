Автоэксперт заявил о важности создания новых пешеходных переходов в Петербурге

Установка светофоров повышает безопасность на дорогах. Новый регулируемый пешеходный переход появится на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил ход строительства светофора на проспекте Маршала Блюхера у дома №41. Работы планируют завершить осенью 2021 года. Также будут созданы нерегулируемые пешеходные переходы на улице Обручевых и ее пересечении с улицей Рериха.

В беседе с изданием "Невские Новости" председатель Союза Автошкол Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников заявил, что регулируемые пешеходные переходы имеют большое значение с точки зрения безопасности и нужны Северной столице. Кроме того он отметил, что петербургские водители стали лучше относиться к пешеходам.

"Это все благодаря тому, что велось много разговоров о необходимости пропускать людей", — объяснил он.

По словам Сальникова, улучшению ситуации на дорогах также поспособствовала демонстрация позитивных примеров поведения как водителей, так и пешеходов. Автоэксперт считает, что необходимо внести корректировки в программы подготовки водителей, создав обучающие видео с описанием реальных дорожных ситуаций. По его словам, в других странах мира такие меры привели к снижению смертности на трассах на 55%.