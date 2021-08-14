Путин направил письмо Эрдогану после крушения самолета в Турции

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям отечественных военнослужащих, погибших в результате крушения самолета Бе-200 в Турции.

Кроме того, глава государства отправил письмо с соболезнованиями близким погибших турецких граждан, находящихся на борту самолета, лично президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Российский лидер отметил, что граждане обеих стран борются со стихийными бедствиями, происходящими в настоящий момент на турецких территориях. Он выразил надежду, что мужество и стойкость не покинут людей в непростые времена.