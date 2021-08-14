Путин поручил Шойгу посмертно наградить военных, погибших при крушении Бе-200 в Турции

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу посмертно представить к наградам погибших при крушении самолета Бе-200 в Турции военнослужащих.

Воздушное судно с российскими военными потерпело крушение во время тушения природных пожаров в Турции. В пресс-службе Кремля отметили, что российский лидер направил соболезнования родственникам погибших.

"Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военных, а также родным и близким граждан Турецкой Республики, погибших при крушении самолета Бе-200. Президент поручил министру обороны представить российских военных к государственным наградам посмертно", — сказано в сообщении.

Ранее Министерство обороны России объявило, что самолет Бе-200 разбился при заходе на посадку. Во время крушения на борту находились восемь человек — пять российских военнослужащих и трое граждан Турции.