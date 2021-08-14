Анэтта Бриль показала архивные кадры в годовщину смерти Валентины Легкоступовой

Дочь покойной певицы Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль опубликовала редкие кадры в клипе, который она посвятила памяти матери. Артистка ушла из жизни 14 августа 2020 года.

Ролик был снят на музыкальную композицию "Мама" и опубликован на YouTube канале. В Instagram-аккаунте Анэтта Бриль разместила анонс клипа. В описании к публикации, девушка написала трогательные слова.

"Ровно год прошел с того момента, как наша семья пережила страшную, невосполнимую утрату. Утрату, боль от которой не утихнет никогда. Сегодня я нахожусь в Феодосии. Рядом с бабушкой. Сегодня вся наша семья тут. Сегодня днем мы поплывем на катере на то самое место. Место, где навсегда осталась наша мамочка", — гласит подпись к посту.

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа прошлого года при странных обстоятельствах. Наследница артистки призналась, что нашла родственницу в ее московской квартире. На теле исполнительницы хита "Ягода-малина" были обнаружены синяки. В роковой момент рядом с певицей находился ее супруг, яхтсмен Юрий Фирсов.