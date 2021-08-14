Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета Бе-200 в Турции

Родным и близким военных, которые погибли при крушении самолета Бе-200, выразил свои соболезнования президент России Владимир Путин.

Самолет-амфибия был занят в тушении пожаров в Турции. На его борту находились восемь человек — пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три турецких гражданина, которые указывали очаги пожара на территории республики. Все они погибли в авиакатастрофе.

"Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции", — заявил глава государства.

По данным Минобороны, самолет Бе-200 Морской авиации ВМФ России разбился в субботу в районе населенного пункта Адана.