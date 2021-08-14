Шугалей рассказал, что поможет России добиться мирового признания Крыма

Приглашение политических и общественных деятелей из-за рубежа в Крым позволит России добиться его признания во всем мире, убежден социолог Максим Шугалей.

Президент Фонда защиты национальных ценностей заявил, что помочь с легитимацией полуострова может ассоциация "Друзья Крыма", учрежденная в 2017 году на ялтинском форуме. Тогда в организацию вступили представители более 30 стран, и их число продолжает расти. Шугалей в комментарии для "ПолитРоссии" заявил, что считает такую идею абсолютно логичной и полностью ее поддерживает.

В то же время глава ФЗНЦ раскритиковал решение Украины провести собственный саммит "Крымской платформы". Социолог считает, что данное мероприятие нужно лишь для пиара и очередных антироссийских выпадов со стороны украинского руководства. При этом отмечается, что от участия в саммите отказались президент Джо Байден и вице-президент США и Камала Харрис. Также на саммите не стоит ждать лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Ангелу Меркель.

Шугалей утверждает, что это является добрым знаком для Крыма. Ведущие западные страны не готовы поддерживать Киев в данном вопросе, а это открывает перед "Друзьями Крыма" возможность объединить вокруг себя еще больше сторонников и добиться мирового признания полуострова.

"В Крым уже приезжали депутаты из таких стран, как Германия, Италия. Они приезжали и своими глазами видели, как развивается регион. И нужно как можно больше приглашать таких людей в Крым – только так мы добьемся, что его будут признавать", — заявил социолог.

Шугалей отметил, что ассоциация "Друзья Крыма" выгодно отличается от "Крымской платформы", которую пиарит украинский лидер Владимир Зеленский, как по духу, так и по преследуемым целям.