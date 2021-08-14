Генерал ВС Польши раскрыл последствия оружейного ультиматума США

Польская армия может остаться без поставок вооружения из США, если власти республики не пересмотрят свою внутреннюю политику, заявил генерал ВС Польши Мирослав Ружаньский.

По его словам, Вашингтон может объявить Варшаве оружейный ультиматум, заморозив военные сделки, в том числе и контракт на поставку 32 истребителей F-35 общей стоимостью 4,6 миллиарда долларов. Как ожидается, самолеты будут переданы Варшаве в 2024 году, но ситуация может кардинально измениться.

"Если в Польше мы имеем такую нестабильную правовую и судебную систему, то какой здравомыслящий человек решится действовать в такой стране?" — заявил Ружаньский.

Он подчеркнул, что США действуют весьма прагматично и планируют сотрудничество на многие годы вперед. Если перспектива взаимодействия с Польшей не устроит американцев, они легко откажутся от него.