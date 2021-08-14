Хет-трик Фернандеша помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Лидс"

"Манчестер Юнайтед" одержал разгромную победу над "Лидс Юнайтед" в матче первого тура чемпионата Англии. Три мяча в этой игре забил португальский полузащитник Бруну Фернандеш.

Матч первого тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Лидсом" завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев. Хет-триком в составе "красных дьяволов" отметился Бруну Фернандеш. Еще по голу забили Мэйсон Гринвуд и Фред. Люк Эйлинг отметился мячом за "Лидс". Четыре голевые передачи в этой игре сделал полузащитник Поль Погба.

В матче второго тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях встретится с "Саутгемптоном". "Лидс" на своем стадионе сыграет с "Эвертоном". Действующим чемпионом Англии по футболу является "Манчестер Сити".