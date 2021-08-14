На Украине раскрыли намерения Меркель поставить Зеленскому ультиматум по «СП-2»

Немецкий канцлер Ангела Меркель во время визита в Киев поставит украинского коллегу Владимира Зеленского перед непростым выбором, связанным с проектом «Северный поток — 2» и ситуацией в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

В ближайшее время фрау Меркель планирует в последний раз провести встречу с зарубежными политиками на посту главы немецкого кабмина. 20 августа она посетит Москву, а 22 числа — Киев.

«Во время переговоров немецкий канцлер скажет: "Владимир [Зеленский], нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии. <…> Я вот семь лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?" Тем самым она поставит Зеленского перед выбором в преддверии предстоящей встречи с [президентом США] Джо Байденом», — считает Климкин.

В противном случае, продолжил бывший министр иностранных дел, Зеленскому и Байдену не о чем будет разговаривать на совместной встрече, которая должна пройти в конце августа в Вашингтоне. На ней лидеры двух стран планируют обсудить взаимодействие в рамках трех основных сфер: политической, экономической и по вопросам безопасности.

Global Look Press / Volodymyr Zelensky/Sarah Silbiger - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

По мнению Климкина, Меркель решила посетить Москву накануне переговоров с Зеленским, чтобы согласовать с Владимиром Путиным варианты решения ситуации с «СП-2» и транзитом российского газа через территорию Украины.

Ранее Климкин назвал «катастрофическими» детали сделки США и Германии по газопроводу, которые были обнародованы в конце июля. Стороны пришли к соглашению, что Вашингтон не будет препятствовать завершению строительства проекта в территориальных водах ФРГ, а Берлин добьется продления контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Для нас выводы близки к катастрофическим. И дело не только в результатах. А в том, что мы не в игре. Совсем. К нам не прислушиваются, мы не ищем решений за столом с США, ЕС и Германией, как должны. Мы даже не является частью процесса, не то, что результата. Делаем много эмоциональных заявлений, которые имеют такую ​​же силу, как прошлогодний снег, и вообще никому не заходят», — посетовал политик.

28 июля оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что «СП-2» построен на 99%. В беседе с «ПС» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович объяснил, почему США никогда не применят «пиратский» сценарий остановки газопровода.