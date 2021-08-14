Минобороны РФ подтвердило гибель восьми человек при крушении Бе-200 в Турции

Члены экипажа разбившегося самолета-амфибии Бе-200 в Турции погибли, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Авиаборт выполнял задачи по тушению пожаров на территории Турции. На борту находилось восемь человек: пятеро россиян и трое турецких граждан, которые показывали экипажу очаги возгорания на земле. В результате крушения выживших нет, уточнили в военном ведомстве. Инцидент произошел неподалеку от города Кахраманмараш.

Минобороны РФ ранее подтвердило факт крушения и направило комиссию к месту происшествия. Специалисты займутся установлением причин произошедшего. Турецкая сторона также направила в регион самолет и вертолет.