"ПСЖ" не включил Месси в заявку на домашний матч со "Страсбургом"

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не примет участие в матче второго тура чемпионата Франции.

Игру второго тура французской Лиги 1 против "Страсбурга" проведет "Пари Сен-Жермен" 14 августа. В преддверии матча пресс-служба парижан в Twitter-аккаунте опубликовала заявку команды. В нее не попали Лионель Месси, Неймар, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма и Анхель Ди Мария. Матч между "ПСЖ" и "Страсбургом" начнется в 22:00 по московскому времени.

Месси подписал контракт с парижским клубом 10 августа. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" перешел в "ПСЖ" на правах свободного агента. С 2003 года Месси выступал за каталонскую "Барселону".