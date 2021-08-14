Суд во Владикавказе отправил под домашний арест главврача больницы, где умерли пациенты

Ленинский районный суд Владикавказа избрал меру пресечения главврачу республиканской клинической больницы Северной Осетии Владимиру Плиеву, задержанному после гибели пациентов.

Плиеву назначили домашний арест на срок два месяца, сообщил его адвокат Заурбек Бегиев. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, на заседании присутствовали только участники процесса.

По словам юриста, его подзащитный занимает должность всего четыре месяца. За это время он принимал все возможные меры для решения вопроса с подачей кислорода.

Прорыв трубы с кислородом произошел в медучреждении 9 августа. Из-за аварии погибли девять человек с COVID-19, находившихся в реанимации. По данному факту возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках расследования был задержан главврач.