Крушение российского самолета Бе-200 в Турции подтвердили в Минобороны РФ

Министерство обороны России официально заявило о крушении арендованного Турцией самолета Бе–200 во время тушения пожаров на востоке страны.

В Минобороны РФ заявили о гибели в авиакатастрофе всех находящихся на борту воздушного судна людей. В момент аварии в самолете Бе–200 летело восемь человек — пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции. Комиссия оборонного ведомства России направлена на место крушения самолета-амфибии, выданного Турции в аренду для тушения лесных пожаров. Специалистам предстоит проанализировать ситуацию и выяснить причины катастрофы.