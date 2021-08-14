Бывший IT-консультант ФБК подтвердил небезопасность переводов структурам Навального

Основатель сервиса Red Shield VPN и интернет-эксперт Владислав Здольников подтвердил, что совершать переводы структурам заключенного Алексея Навального небезопасно.

Специалист ранее работал IT-консультантом ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ). Команда Навального 5 августа предложила россиянам переводить донаты с помощью новых схем краудфандинга. Одним из таких способов стал платеж через американский сервис, который чистит данные, но замедляет процесс анонимного перевода. Здольников пояснил, что система добавляет в метаданные о платеже название запрещенного сайта.

"К сожалению, будут уголовные дела. Они не могли не знать. Я не понимаю, зачем врать в таких вещах. Они то в безопасности, но зачем врать жертвователям?" — цитирует эксперта Федеральное агентство новостей.

Экс-консультант ФБК добавил, что анонимных платежей не в криптовалюте не существует. Здольников в 2019 году отказался от сотрудничества с командой Навального из-за обмана и плохой организации работы.

Мосгорсуд в июне признал ФБК экстремистской организацией, информирует телеканал "360". В соответствующий перечень также попали штабы Навального2 и Фонд защиты прав граждан (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность обеих структур признана экстремистской и запрещена в РФ).

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России

2 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны