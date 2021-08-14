Актер Чардымский призвал зрителей смотреть "Солнцепек"

Известный российский актер Алексей Чардымский поделился своим мнением о военной драме "Солнцепек", которая рассказывает о событиях мая 2014 года в Донбассе.

Фильм вышел в прокат 12 августа в кинотеатрах практически по всей стране. В центре сюжета семья Новожиловых, глава которой является бывшим участником военных действий в Афганистане. Герои пытаются покинуть родной Луганск, чтобы спастись от гражданской войны. По ходу сюжета они сталкиваются с волной агрессии и ненависти даже от тех, от кого не ожидали.

Авторами фильма стали известные режиссеры Максим Бриус и Михаил Вассербаум. Перед написанием сценария они пообщались с большим количеством очевидцев тех страшных событий, проконсультировались с экспертами.

Актер Чардымский уверен, что ленты, основанные на реальных событиях, показывающие правду о таких тяжелых моментах, должны увидеть зрители по всей стране.

"Если это основано на реальных событиях, то, конечно, надо это показывать. Если кому-то не понравился этот фильм, пусть берет камеру и снимает фильм, который будет в пику. Так родится истина, — подчеркнул артист в комментарии iReactor.

Собеседник издания отметил, что благодаря таким лентам зрители смогут понять, что происходит вокруг них. Он не берется утверждать, поспособствует ли картина миру на Украине. Но уверен, что молодое поколение должно это видеть.