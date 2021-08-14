Baijiahao: война с Россией обернется для США «кошмарными» последствиями

Эксперты китайского издания Baijiahao предположили, чем может закончиться потенциальный вооруженный конфликт между США и Россией. По мнению аналитиков, несмотря на превосходство Вашингтона по количеству военных кораблей и самолетов, ему будет непросто охватить большую территорию своего оппонента.

Китайские обозреватели обратили внимание, что со времен распада СССР стороны неоднократно пытались перезагрузить дипломатические отношения, но без особых успехов. На этом фоне экспертное сообщество не исключает эскалации напряженности между РФ и США. Впрочем, выявить победителя в подобном противоборстве будет крайне сложно.

«Ядерное оружие — самое важное звено в военной мощи России и США. Страны обладают крупнейшими ядерными арсеналами в мире», — обратили внимание в Baijiahao.

wikipedia.org / United States Department of Energy

Что касается неядерного оружия, в частности, надводных кораблей и авиации, то Вашингтон имеет над Москвой определенное преимущество. И это не удивительно, ведь на закупку новых истребителей Пентагон тратит миллиардные суммы.

«США превосходят Россию по количеству военных кораблей и самолетов», — констатировали аналитики.

Однако российская армия выигрывает за счет качества. ВМФ РФ может похвастать современными атомными подлодками, которые оснащены мощным оружием, а ВКС располагает такими уникальными воздушными судами, как бомбардировщики Ту-160. Благодаря высоким скоростям боевые единицы не могут догнать многие американские истребители.

В издании убеждены, что противостояние с одним из главных противников обернется для США «кошмарными» последствиями. Ведь Россия обладает серьезной «стратегической глубиной» — необъятной территорией с большим количеством ресурсов. Покорить такое государство будет практически невозможно даже при наличии лучшего в мире оружия.

Ранее обозреватель The National Interest Себастьен Роблин заявил, что российская армия сможет захватить все ключевые точки на территории прибалтийских стран «менее чем за сто часов». По его оценке, гипотетическое вторжение РФ в Прибалтику произойдет через участок длиной около 100 километров на границе Польши и Литвы.