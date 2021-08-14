Лидер "Славянской гвардии" высоко оценил перспективы Шугалея на выборах в ЗакС

Российского социолога Максима Шугалея зарегистрировали кандидатом на выборы в ЗакС Петербурга. Лидер "Славянской гвардии" Владимир Рогов прокомментировал его успех.

Общественный деятель полностью поддерживает стремление известного ученого пойти в такую непростую сферу, как политика. В беседе с Федеральным агентством новостей Рогов отметил, что в этом деле ему поможет не только опыт социолога, но и руководства Фондом защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

"Такие люди нужны, я считаю, даже не на уровне региональных парламентов, а на уровне федеральном. Потому что человек, который не словом, а делом доказал свою преданность России, может представлять жителей страны на федеральном уровне", — отметил собеседник издания.

Новоиспеченный кандидат в депутаты Заксобрания Максим Шугалей ранее признался, что в преддверии выборов предстоит много работы. Главным вектором своей кампании он выбрал "точечную" работу с избирателями.