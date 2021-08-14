Арендованный у России пожарный самолет разбился в Турции

Самолет пожарной части, арендованный у России для борьбы с лесными пожарами, разбился на востоке Турции у города Кахраманмараш.

Воздушное судно Бе-200 потерпело крушение 14 августа. На борту, по предварительным данным, находились семь членов экипажа, судьба которых остается неизвестной. Об авиакатастрофе сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на главу правления лесного хозяйства. По данным ТАСС, из семи летевших на борту людей пятеро были иностранцами.

В Турции утверждают, что потерпевший крушение борт принадлежал России и был взят в аренду для борьбы с пожарами. Однако аналогичное судно 5 августа было выдано Азербайджаном.