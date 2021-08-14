Цунаева отметила депутатские качества Шугалея

Председатель Комиссии ОП РФ по делам молодежи Елена Цунаева высказалась об участии социолога Максима Шугалея в выборах в ЗакС. Она указала на его выдающиеся качества.

Кандидат от партии "Родина" Максим Шугалей прошел регистрацию на выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. В его трудовой деятельности накопилось немало достижений. Например, он являлся депутатом Госсовета Республики Коми. На посту он выполнял все обязательности перед людьми.

Елена Цунаева в беседе с корреспондентами издания "Слово и Дело" отметила депутатские качества, которыми, по ее мнению, обладает социолог.

"Я считаю, что Шугалей — человек с достаточно широким кругозором, с принципиальной позицией и с активной гражданской позицией. Это немаловажные качества, которые должны быть у депутата собрания", — высказалась она.

Цунаева подчеркнула, что желание и умение защищать свою точку зрения должны быть основополагающими для каждого депутата.