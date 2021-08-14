Путин заявил о беспрецедентном характере природных бедствий в регионах России

Масштаб и характер природных бедствий в ряде субъектов РФ стали темой совещания президента РФ Владимира Путина по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

В первую очередь глава государства затронул тему природных пожаров в Якутии, подтоплений населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. По словам Путина, масштаб и характер природных бедствий в некоторых районах являются абсолютно беспрецедентными.

Так, на юге страны всего за несколько часов может выпасть месячная норма осадков. При этом в Сибири, на Дальнем Востоке стремительно распространились лесные пожары на фоне засухи и порывов ветра.