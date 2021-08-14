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Путин заявил о беспрецедентном характере природных бедствий в регионах России

/ Обновлено: 14 августа 2021 15:30
Путин заявил о беспрецедентном характере природных бедствий в регионах России

Масштаб и характер природных бедствий в ряде субъектов РФ стали темой совещания президента РФ Владимира Путина по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

В первую очередь глава государства затронул тему природных пожаров в Якутии, подтоплений населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. По словам Путина, масштаб и характер природных бедствий в некоторых районах являются абсолютно беспрецедентными.

Так, на юге страны всего за несколько часов может выпасть месячная норма осадков. При этом в Сибири, на Дальнем Востоке стремительно распространились лесные пожары на фоне засухи и порывов ветра.