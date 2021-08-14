Немецкие СМИ раскрыли размер пенсии Меркель после ухода в отставку

Немецкие СМИ рассказали, какую пенсию будет получать канцлер ФРГ Ангела Меркель после ухода с поста. По сведениям агентства DPA, сославшегося на данные Союза налогоплательщиков, главе кабмина могут выплачивать около €15 тысяч (порядка 1,3 млн рублей) ежемесячно.

Специалисты напомнили, что фрау Меркель регулярно избиралась в немецкий парламент с 1990 года и при этом параллельно работала в правительстве Гельмута Коля. После этого политик стала федеральным канцлером, которым является вот уже около 16 лет.

В DPA указали, что Меркель полагается пенсия в размере 65% от депутатской зарплаты (примерно €10 тысяч). Также ей полагаются выплаты за работу на посту канцлера —конкретная сумма пока неизвестна, но СМИ утверждают, что ее предшественник Герхард Шредер, занимавший пост семь лет, получает около €6,5 тыс. в месяц.

wikipedia.org / Olaf Kosinsky

По итогам сентябрьских выборов в бундестаг определится состав нового правительства. Меркель подчеркнула, что не станет выдвигать свою кандидатуру на должность канцлера, однако об окончательном уходе из большой политики пока не заявляла.

После окончания полномочий в качестве главы кабмина Меркель получит право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем. Отметим, что на содержание бюро Шредера в год уходит полмиллиона евро.