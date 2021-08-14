Владимир Рогов оценил важность киноленты "Солнцепек"

Председатель общественной организации "Славянская гвардия" Владимир Рогов порекомендовал фильм "Солнцепек" всем, кто хочет мира. Премьера драмы прошла в крупнейших городах России.

"Солнцепек" расскажет зрителям о событиях, которые происходили в 2014 году на территории Луганска. В качестве режиссеров проекта выступили Максим Бриус и Михаил Вассербаум.

Сценаристы поставили задачу — максимально точно передать ту атмосферу, которая царила в Луганской Народной Республике семь лет назад. Данная работа получила широкий резонанс в обществе. Владимир Рогов оценил важность киноленты.

"Нужно понимать, что кино является важнейшим из искусств. И это хорошо понимают наши оппоненты. Кино формирует определенные варианты восприятия окружающего мира: то есть кто виноват и кто имеет отношение к этой войне. Хорошо, что наши оппоненты не очень талантливы и их фильмы не имеют никакой исторической ценности. Но чем больше времени пройдет с событий 2014 года, тем большую роль будут играть эти фильмы", — высказался он.

Он отметил, что драма "Солнцепек" является одной из немногих художественных работ о войне в Донбассе. Рогов указал, что фильм необходимо посмотреть тем, кто хочет жить в мире, передают "Народные Новости".