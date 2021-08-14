Конфликтолог Иванов заявил о шансах Шугалея стать политиком всероссийского уровня

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов прокомментировал регистрацию Максима Шугалея в качестве кандидата на выборы в Заксобрание Санкт-Петербурга.

По мнению конфликтолога, глава Фонда защиты национальных ценностей может стать хорошим политиком не только в рамках своего родного города, но и общероссийского масштаба. Иванов подчеркнул, что Максим Шугалей, уже будучи известным в политике, имеет высокие шансы стать депутатом петербургского ЗакСа, пишет "ПолитЭксперт".

"Мне он кажется весьма перспективным политиком, поскольку имеет патриотические взгляды, достаточно серьезный опыт в политической сфере", — заявил Олег Иванов.

Конфликтолог отметил, что опыт Шугалея, скорее, лежит в плоскости политологии и политтехнологий, однако от этого он не становится менее значимым. По словам эксперта, хорошие перспективы ученого-социолога на предстоящих выборах в Законодательное собрание связаны с весомым багажом знаний и опыта Максима Шугалея.

"Помимо этого, у него есть определенные взгляды на мир, которые нужны современному российскому обществу. Я с перспективой смотрю на его политическое будущее и думаю, что Максим Шугалей вполне может победить", — заключил Олег Иванов.

Максим Шугалей был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга от политической партии "Родина". Ученый будет баллотироваться по пятому одномандатному округу. В ближайших планах кандидата встреча с избирателями и беседа с ними на проблемные темы.