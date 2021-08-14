Андрей Петров рассказал, что поможет Шугалею достичь успеха на выборах в ЗакС Петербурга

Максим Шугалей обладает всеми необходимыми качествами для работы в петербургском Заксобрании, убежден председатель Совета регионального отделения партии "Родина" Андрей Петров.

Некоторое время назад глава Фонда защиты национальных ценностей был зарегистрирован кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии "Родина".

Выборы пройдут 19 сентября 2021 года, и до этого срока социолог намерен тщательно заняться работой с населением. Программа Шугалея построена таким образом, чтобы точечно работать с каждым избирателем. Такое решение полностью поддерживает Андрей Петров.

"Максим Шугалей сможет организовать прямое взаимодействие с избирателями, поскольку он является профессиональным социологом. Кроме того, он так же профессионально занимался политическими, экономическими и общественными вопросами — в этом отношении относительно кандидата нет никаких сомнений", — заявил он в беседе с ФБА "Экономика сегодня".

Петров убежден, что профессионализм и богатый жизненный опыт помогут главе ФЗНЦ достичь успеха на выборах в городской парламент и эффективно работать там на благо петербуржцев.

Широкую известность Максим Шугалей получил после инцидента в Ливии, где он на полтора года попал в плен к боевикам вместе со своим переводчиком. В итоге он вернулся в Россию национальным героем, и именно большая народная поддержка побудила его защищать интересы соотечественников.