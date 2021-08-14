Овечкин может продолжить карьеру в КХЛ после окончания контракта с "Вашингтоном"

Александр Овечкин сообщил, что может перейти в один из клубов Континентальной хоккейной лиги по окончании контракта с "Вашингтон Кэпиталз".

Капитан и форвард "Вашингтона" Александр Овечкин допустил возвращение в столичное "Динамо" после завершения контракта с американским клубом. Новое соглашение, которое нападающий заключил 27 июля, рассчитано до 2026 года.

"Поговорим через пять лет. Желание вернуться в "Динамо" есть, но опять же поговорим через пять лет", — подчеркнул Овечкин.

Российский нападающий выступал за "Динамо" с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ. Овечкин является воспитанником столичного клуба.