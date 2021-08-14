«Стержень, который не сломать»: Щеглов объяснил, почему Шугалей будет хорошим депутатом

Продюсер двух частей фильма «Шугалей» и новой кинокартины «Солцнепек» Сергей Щеглов назвал решение ТИК Выборгского района зарегистрировать социолога Максима Шугалея кандидатом в депутаты ЗакСа Петербурга от партии «Родина» «правильным выбором». По его мнению, правозащитник может составить достойную конкуренцию действующим народным избранникам.

«Это абсолютно правильный выбор, правильное решение. Это человек, который будет заниматься депутатской деятельностью гораздо лучше, чем многие другие. Это человек, который имеет свой стержень, и его не сломать», — сказал он корреспонденту «Политики Сегодня».

Щеглов посетовал на то, что сегодня многие политики идут в депутаты «ради собственной наживы». По его словам, именно из-за этого Северная столица не может разрешить ряд серьезных проблем, связанных с дорогами, коммунальными услугами и медицинской сферой.

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«Если я возьму действующий состав депутатского корпуса, то поверьте, большинство будет не в пользу тех, кто представляет интересы избирателей города. Потому что я вижу, что город приходит в упадок. Это своего рода и вина самих депутатов», — убежден продюсер.

Щеглов обратил внимание, что социолог всегда добивается поставленных целей и нередко проявляет в своих делах принципиальность.

«Что такое принципиальность? Это неподкупность совести, души, веры. Это не обязательно про деньги. А люди, к сожалению, идут в депутаты ради собственной наживы. Не только в нашем городе, а вообще по России», — подытожил собеседник издания.

Возможность побороться за депутатское кресло в петербургском ЗакСе по пятому одномандатному округу Шугалей получил 11 августа. В качестве основного пункта своей предвыборной программы он выбрал личное общение с каждым жителем региона.

Ранее адвокат Янис Юкша выразил мнение, что Шугалею на грядущих выборах помогут смелость и конкретность. По его словам, сейчас пришло время людей, проявивших себя не на поприще политических ток-шоу, а в деле.