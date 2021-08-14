Российский сенатор Сергей Цеков напомнил Украине о необходимости выполнения Минских соглашений.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам, бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев верно оценивает ситуацию в отношении России, Украины и Евросоюза. Нужно надеяться на то, что ведущие страны ЕС поймут, что главная вина за невыполнение обязательств лежит на Украине.

"Мы прекрасно понимаем, что выполнение Минских соглашений прежде всего зависит от Киева", — заявил Цеков в беседе с RT.

Брюссель должен перестать использовать ситуацию в Донбассе как предлог для оправдания санкций против России, так как перестрелки между сторонами продолжаются, несмотря на принятие трех документов, регламентирующих шаги по деэскалации, заключил он.

Ранее бывший нардеп Украины Евгений Мураев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Он назвал его лживым и малодушным человеком, передает телеканал "360".