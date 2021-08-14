"Реал" не планирует выходить из Ла Лиги и вступать в АПЛ

Мадридский "Реал" отреагировал на информацию о планах клуба сменить испанскую Ла Лигу на АПЛ.

Размещенная журналистами газеты Mundo Deportivo информация о выходе мадридского "Реала" из Ла Лиги не соответствует действительности. Об этом в заявлении на официальном сайте проинформировала пресс-служба "королевского" клуба.

"Это полностью ложно, а также абсурдно и невозможно. Такими новостями издание намеревается в очередной раз побеспокоить повседневную жизнь нашего клуба", — отмечается в сообщении.

Издание Mundo Deportivo до этого сообщило, что причиной возможного выхода "Реала" из чемпионата Испании стала реакция президента Ла Лиги Хавьера Тебаса на проект Суперлиги Европы и сделка с инвестиционным фондом CVC. Действующим победителем турнира является мадридский "Атлетико".