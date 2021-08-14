Политолог Солонников объяснил, как Шугалей добьется успеха на выборах в Петербурге

Известный ученый и национальный герой Максим Шугалей имеет очень высокие шансы победить на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, заявил политолог Дмитрий Солонников.

По его словам, сильной стороной Шугалея, среди прочего, является его широкая известность в определенных кругах. В то же время Солонников подчеркнул, что кандидату в депутаты важно использовать свое преимущество для выстраивания отношений с населением, что обеспечит твердую поддержку на выборах.

"Шугалей достаточно известная фигура. Поэтому персонально у него есть определенные шансы. Но вопрос опять же - в агитации, в кампании. Насколько у него будет кампания, построенная на встречах с людьми?" — рассказал эксперт в комментарии для издания "НьюИнформ".

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей ранее был зарегистрирован кандидатом в депутаты на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по пятому одномандатному округу. Голосование состоится 19 сентября 2021 года.