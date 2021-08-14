Более 1300 домов подтопило в Краснодарском крае из-за сильных ливней

Непрекращающиеся ливни в Краснодарском крае привели к подтоплению уже 1344 частных домовладений, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что в 19 населенных пунктах Кубани водой затопило 1683 придомовых территории. В отдельных районах также прошел град.

Сейчас в регионе продолжает буйствовать циклон, который принес сильные осадки. Порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. По словам представителей чрезвычайного ведомства, не исключено формирование смерчей. По всей территории Краснодарского края местным жителям оказывают помощь, в том числе по откачке воды.