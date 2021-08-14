Махачкалинский "Легион-Динамо" планирует заявить Хабиба Нурмагомедова на Кубок России

Хабиб Нурмагомедов может сыграть за махачкалинское "Легион-Динамо" против клуба РПЛ в матче Кубка России по футболу.

Президент "Легион-Динамо" Шамиль Лахиялов сообщил, что клуб по-прежнему рассчитывает заявить на сезон бывшего чемпиона UFC в легкой категории Хабиба Нурмагомедова. В эфире "Матч ТВ" он не исключил, что завершивший карьеру спортсмен выступит в Бетсити - Кубке России.

"Это будет наш главный мотивационный козырь. Мы ему сказали, что сделали всё, что он от нас просил, мы привезли в Дагестан команду ФНЛ и команду РПЛ", — подчеркнул Лахиялов.

В матчах группового этапа Кубка России "Легион-Динамо" сыграет с "Уфой" и "Аланией" из Владикавказа. В прошлом сезоне обладателем трофея стал московский "Локомотив".