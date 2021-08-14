«Сегодня нужны люди дела»: Юкша поддержал выдвижение Шугалея на выборы в ЗакС Петербурга

Адвокат Янис Юкша назвал социолога Максима Шугалея, которого ранее зарегистрировали кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга от партии «Родина», «смелым и конкретным человеком». По его словам, эти качества помогут правозащитнику на грядущих выборах, поскольку избирателям нужны «люди поступков».

«Я не знаком лично с Максимом, но я знаю его дела и деяния, и мне они кажутся весьма конструктивными. Он смелый и конкретный человек. Если он скажет, что будет делать что-то, он будет это делать», — заявил Юкша в беседе с «Политикой Сегодня».

11 августа ТИК Выборгского района принял решение зарегистрировать Шугалея на выборах в петербургский ЗакС по пятому одномандатному округу. Ключевой пункт его предвыборной программы — личное общение с каждым отдельным жителем региона.

Невские Новости / Юлия Медведева

«Общаться с каждым — это вопрос непростой, а доведение своих идей до широких масс — вопрос кропотливой и долгой работы, либо больших денег. Я думаю, что у Максима этих денег нет. Он начал свой путь. Посмотрим, насколько ему удастся преодолеть выборный барьер и достичь желаемого. Я желаю ему успеха», — отметил адвокат.

Собеседник издания выразил мнение, что сейчас пришло время людей, которые проявили себя не на политических ток-шоу, а совершили какие-то поступки. Таким человеком, по его мнению, является Шугалей, пробывший почти два года в плену у ливийских боевиков .

«Только люди поступков способны осуществлять те идеи, которые предлагают. Одно дело говорить о них, а между разговорами и конкретными действиями — пропасть. Сегодня нужны люди дела, которые в состоянии действовать, даже ошибаясь часто, но достигать результатов», — подытожил Юкша.

Ранее деятельность главы Фонда защиты национальных ценностей высоко оценили зарубежные СМИ. К примеру, французская журналистка Мари Пьюдеба обратила внимание на желание Шугалея привлекать средства в социальные проекты и борьбу с коррупцией. По ее мнению, такая программа получит широкую поддержку населения.