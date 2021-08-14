"Это огромный успех": политолог Романов о прохождении Шугалеем регистрации на выборы

Политический аналитик Роман Романов оценил шансы Максима Шугалея занять место в парламенте Петербурга после регистрации кандидатом на выборах.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей после регистрации на выборах в ЗакС Петербурга заявил, что планирует начать "точечную" работу с каждым отдельным жителем пятого одномандатного округа.

По словам политического эксперта, у Шугалея есть все шансы, чтобы занять место в городском парламенте Северной столицы.

"Я думаю, что допуск Максима — это такое исключение из правил, но для отдельного кандидата это огромный успех. На фоне общего отсутствия конкуренции и падения рейтингов Единой России у него есть реальные шансы на победу", — заявил Романов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Ранее другой политический аналитик Антон Бредихин заявил, что Шугалея ожидает блестящая политическая карьера в петербургском ЗакСе. Однако факт регистрации, по его мнению, является лишь маленьким шагом перед началом кропотливой работы.