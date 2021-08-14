Новый город может появиться на границе Хакасии и Красноярского края

Первый из нескольких новых городов, которые планируют построить в России по предложению министра обороны Сергея Шойгу, может появиться в Минусинской котловине.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить несколько новых крупных городов в России. Как сообщает информационное агентство URA.Ru со ссылкой на собственные источники, первый из них может появиться на границе двух регионов — Республики Хакасия и Красноярского края. Предполагается, что он будет построен в Минусинской котловине, находящейся в Ангаро-Енисейском макрорегионе.

Проект развития территории разрабатывается Русским географическим обществом совместно со специалистами Сибирского отделения РАН. Он предполагает создание корпорации Ангарско-Енисейского макрорегиона, наблюдательный совет которого возглавит вице-премьер Виктория Абрамченко.