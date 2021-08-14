CNN: талибы могут окружить столицу Афганистана в течение следующих 72 часов

Движение "Талибан"1 (запрещено в РФ) может окружить столицу Афганистана уже в течение ближайших 72 часов, сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на источники в разведке США.

Отмечается, что именно из-за этого сотрудники американского посольства в Афганистане в срочном порядке уничтожают документы. Кроме этого, началась ускоренная переброска войск США в Кабул. Ожидается прибытие контингента в количестве трех тысяч военнослужащих, добавили в CNN.

Талибы 13 августа отметили, что не намерены нападать на соседние с Афганистаном государства. Также они пообещали, что не будут представлять угрозу для членов иностранных дипломатических миссий и международных организаций, находящихся в регионе.

На данный момент боевики уже взяли под свой контроль большую часть небольших поселений и приграничных районов. Теперь талибы приступили к осаде крупных городов в Афганистане.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации