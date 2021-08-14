Российский кардиолог предупредил о предвестнике инфаркта миокарда

Кратковременное чувство жжения или дискомфорта в груди может сигнализировать о приближающемся инфаркте.

Неприятные ощущения могут появиться во время ходьбы или любых физических нагрузок. Об этом рассказал завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СЗГМУ им. И.И. Мечникова Игорь Кочанов.

Специалист призвал насторожиться в том случае, если раньше подобного не происходило. При появлении жжения и недомогания следует немедленно обратиться за медицинской помощью, подчеркнул он в беседе с изданием "Доктор Питер".

Невролог Павел Хорошев ранее также перечислил три главных признака сердечного приступа. Самым верным и точным симптомом является болезненное ощущение в груди, похожее на давление плиты, передает телеканал "360".