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Президент Украины потребовал жестко реагировать на проявления расизма

Президент Украины потребовал жестко реагировать на проявления расизма

Любые проявления расизма на Украине являются недопустимыми, подчеркнул президент страны Владимир Зеленский после инцидента с чемпионом Олимпиады в Токио Жаном Беленюком.

Глава государства прокомментировал инцидент, произошедший в Киеве с депутатом Верховной рады и чемпионом ОИ-2020 Жаном Беленюком. По словам спортсмена, неизвестные молодые люди оскорбили его из-за расовой принадлежности.

"Любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи", — написал Зеленский в Twitter.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Рады Евгений Мураев раскритиковал украинского лидера, назвав его лживым и малодушным человеком, передает телеканал "360". Зеленский пришел к власти за счет спекуляции на чувствах соотечественников, считает бывший депутат.