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Милонов призвал найти «шпионов», подставивших партию «Родина» на выборах в ЗакС Петербурга

/ Обновлено: 14 августа 2021 12:42
Милонов призвал найти «шпионов», подставивших партию «Родина» на выборах в ЗакС Петербурга

Депутат Госдумы РФ VII созыва Виталий Милонов предположил, что партию «Родина», которой отказали в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга, попросту подставили. По его мнению, недоброжелатели могли «заслать своих агентов» под видом сборщиков подписей, которые и совершили «высококачественную подделку».

Ранее петербургский избирком принял единогласное решение об отказе в регистрации списка кандидатов от партии «Родина». Как пояснил член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа, число недействительных подписей превысило допустимую законодательством норму.

Впрочем, председатель «Родины» Алексей Журавлев сообщил о намерении обжаловать это решение. Он сравнил поведение ГИК со сценарием сериала «Бандитский Петербург» и указал на беззастенчивое давление со стороны местных чиновников.

Милонов призвал найти «шпионов», подставивших партию «Родина» на выборах в ЗакС Петербурга
Пресс-служба партии «Родина»  / 

«Уверен, вся эта ситуация беспредела и беззакония попадет в учебники истории и политологи... Но "Родина" не сдается! Мы будем обжаловать отрицательное решение питерского избиркома в отношении нашего партийного списка на выборах в ЗакС», — заявил Журавлев.

В беседе с «Политикой Сегодня» Милонов не исключил, что комиссия могла принять ошибочное решение, а значит, партии следует незамедлительно обратиться в суд. Если госорган вынесет другой вердикт, то это поставит под сомнение компетентность горизбиркома.

«Это, конечно, очень печально. “Родина” — это партия патриотов. Если подписи неправильные, то надо искать тех, кто подставил. Не исключаю, что недобросовестные люди могли заслать шпионов и агентов под видом сборщиков подписей, которые сознательно допускали высококачественную подделку», — выразил мнение депутат.

Милонов с удовлетворением отметил, что при регистрации кандидатов в его округе на выборах в Госдуму не произошло ни одного снятия. По его словам, наличие широкого числа народных избранников позволяет каждому из них победить или проиграть «в честной битве».

Милонов призвал найти «шпионов», подставивших партию «Родина» на выборах в ЗакС Петербурга
Невские Новости  / 

«Я переживал, чтобы участвовали все и было по-честному, чтобы никому не ставили подножку. Но при этом в Петербурге совершенно негодная система лживых снятий. Один из главных махинаторов в этом сезоне — [глава фракции “Яблоко”] Борис Вишневский и его сподручники», — указал Милонов.

По словам политика, Вишневский договорился со своими соратниками о том, чтобы выдвинуть против себя «сомнительных дублеров», которые фактически принесли руководителю «Яблока» дополнительную поддержку и известность.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко выразила сожаление, что певице Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом от партии «Родина» в депутаты Заксобрания Петербурга.