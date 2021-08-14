Милонов призвал найти «шпионов», подставивших партию «Родина» на выборах в ЗакС Петербурга

Депутат Госдумы РФ VII созыва Виталий Милонов предположил, что партию «Родина», которой отказали в регистрации на выборах в ЗакС Петербурга, попросту подставили. По его мнению, недоброжелатели могли «заслать своих агентов» под видом сборщиков подписей, которые и совершили «высококачественную подделку».

Ранее петербургский избирком принял единогласное решение об отказе в регистрации списка кандидатов от партии «Родина». Как пояснил член горизбиркома с правом решающего голоса Олег Зацепа, число недействительных подписей превысило допустимую законодательством норму.

Впрочем, председатель «Родины» Алексей Журавлев сообщил о намерении обжаловать это решение. Он сравнил поведение ГИК со сценарием сериала «Бандитский Петербург» и указал на беззастенчивое давление со стороны местных чиновников.

Пресс-служба партии «Родина» /

«Уверен, вся эта ситуация беспредела и беззакония попадет в учебники истории и политологи... Но "Родина" не сдается! Мы будем обжаловать отрицательное решение питерского избиркома в отношении нашего партийного списка на выборах в ЗакС», — заявил Журавлев.

В беседе с «Политикой Сегодня» Милонов не исключил, что комиссия могла принять ошибочное решение, а значит, партии следует незамедлительно обратиться в суд. Если госорган вынесет другой вердикт, то это поставит под сомнение компетентность горизбиркома.

«Это, конечно, очень печально. “Родина” — это партия патриотов. Если подписи неправильные, то надо искать тех, кто подставил. Не исключаю, что недобросовестные люди могли заслать шпионов и агентов под видом сборщиков подписей, которые сознательно допускали высококачественную подделку», — выразил мнение депутат.

Милонов с удовлетворением отметил, что при регистрации кандидатов в его округе на выборах в Госдуму не произошло ни одного снятия. По его словам, наличие широкого числа народных избранников позволяет каждому из них победить или проиграть «в честной битве».

Невские Новости /

«Я переживал, чтобы участвовали все и было по-честному, чтобы никому не ставили подножку. Но при этом в Петербурге совершенно негодная система лживых снятий. Один из главных махинаторов в этом сезоне — [глава фракции “Яблоко”] Борис Вишневский и его сподручники», — указал Милонов.

По словам политика, Вишневский договорился со своими соратниками о том, чтобы выдвинуть против себя «сомнительных дублеров», которые фактически принесли руководителю «Яблока» дополнительную поддержку и известность.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко выразила сожаление, что певице Татьяне Булановой отказали в регистрации кандидатом от партии «Родина» в депутаты Заксобрания Петербурга.