Агент Фернандо подтвердил интерес к полузащитнику со стороны "Спартака"

Московский "Спартак" проявляет интерес к бывшему полузащитнику клуба Фернандо.

Игрок китайского "Бэйцзин Гоань" Фернандо близок к расторжению контракта с клубом. В его возвращении заинтересован столичный "Спартак", сообщил Euro-Football.ru агент футболиста Матеус Де Фария.

"У нас были предварительные переговоры со "Спартаком". Мы тщательно следим за ситуацией", — подчеркнул он.

В составе "Спартака" Фернандо становился чемпионом и обладателем Суперкубка России по футболу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего полузащитника в 3,5 миллиона евро.