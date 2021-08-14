Дерматолог Оловянишникова назвала самые опасные для здоровья родинки

Врач-дерматолог клиники Пирогова в Санкт-Петербурге Ирина Оловянишникова рассказала, каких родинок на теле стоит опасаться.

Самые опасные и требующие удаления родимые пятна специалист перечислила изданию «Доктор Питер». Как отметила дерматолог, в первую очередь удалять следует образования, выступающие над уровнем кожи и находящиеся в местах с повышенным трением об одежду или аксессуары. Очень часто это могут быть зоны шеи, паха, подмышек, либо спины. А если образование плоское, но находится, к примеру, на стопе — от него тоже лучше избавиться, так как идет соприкосновение с обувью, объяснила доктор.

Родинок, которые были задеты случайно, также следует опасаться. Если образования меняют форму, цвет или доставляют неудобства, то их будет лучше удалить.

По словам дерматолога, родинки могут со временем стать злокачественными, что очень опасно для здоровья. В первую очередь это касается людей, у которых есть риск к появлению онкологических заболеваний.

Особую опасность для человека представляют меланомы — злокачественные опухоли, образующиеся на коже. Как сообщает телеканал "360", чаще всего они появляются на местах, не прикрытых одеждой.