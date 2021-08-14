Талибы призывают ВС Афганистана сложить оружие на фоне захвата провинции Пактика

Боевики движения "Талибан"1 (запрещено в РФ) объявили о захвате города Шарана в афганской провинции Пактика. Об этом сообщает официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

В Twitter-канале боевик призвал ВС Афганистана сложить оружие. Он уверен, что в данный момент для них это лучшая возможность спасти свою жизнь.

"Бойцы движения вошли в город Шарана — столицу провинции Пактика. Все оборонительные системы захвачены, а административные и правительственные здания города осаждены", — пишет Муджахид.

Ситуация в Афганистане с талибами обострилась на фоне вывода американских войск из региона. По некоторым данным, "Талибан" контролирует до 85% территории исламской республики, включая границу с Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. Кроме этого, боевики захватили больше половины центров провинций страны.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации