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Сергей Вострецов оценил важность фильма "Солнцепек" для молодежи

Сергей Вострецов оценил важность фильма "Солнцепек" для молодежи

Депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Вострецов прокомментировал выход фильма "Солнцепек".

По словам политика, в странах постсоветского пространства молодежи вбивают в голову искусственную культуру, что вызывает большую тревогу. Вострецов считает важным справиться с этой проблемой. В этом помогут правильные фильмы, например, "Солнцепек". Кинокартина рассказывает о событиях в Луганске, которые происходили весной 2014 года.

"Нужно, чтобы люди знали, что происходит, помнили свою историю, что случилось на территории нашей братской республики", — сказал он в интервью Федеральному агентству новостей.

Депутат добавил, что Россия является основой постсоветского пространства. Государство "своих не бросает" и продолжает активно оказывать поддержку своим соседям, в том числе Луганской и Донецкой народным республикам.