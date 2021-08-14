Депутат Государственной думы Российской Федерации Сергей Вострецов прокомментировал выход фильма "Солнцепек".

По словам политика, в странах постсоветского пространства молодежи вбивают в голову искусственную культуру, что вызывает большую тревогу. Вострецов считает важным справиться с этой проблемой. В этом помогут правильные фильмы, например, "Солнцепек". Кинокартина рассказывает о событиях в Луганске, которые происходили весной 2014 года.

"Нужно, чтобы люди знали, что происходит, помнили свою историю, что случилось на территории нашей братской республики", — сказал он в интервью Федеральному агентству новостей.

Депутат добавил, что Россия является основой постсоветского пространства. Государство "своих не бросает" и продолжает активно оказывать поддержку своим соседям, в том числе Луганской и Донецкой народным республикам.