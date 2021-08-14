Польский энергетический эксперт сравнил с библейской сценой противостояние по "СП-2"

Сражение с проектом "Северный поток — 2" напоминает библейскую сцену, уверен независимый энергетический эксперт из Польши Анджей Щенсняк.

Он прокомментировал сделку США и Германии по трубопроводу. Соглашение сторон стало "предательством союзников", убежден Щенсняк. Колонку эксперта опубликовало одно из польских изданий.

"Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему (трубопроводу), что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе", — сравнил он противостояние с библейской сценой.

Ранее немецкий политик Штеффен Котре оценил сроки начала эксплуатации "Северного потока — 2", передает телеканал "360". По его мнению, запуск случится до конца этого года. Эксплуатация начнется сразу же после завершения строительства, добавил политик.