Фильмы о военных событиях должны отражать принципы России и ее друзей, заявил политолог Владимир Брутер, комментируя премьеру драмы "Солнцепек".

Кинолента, посвященная событиям 2014 года в Луганске, вышла в прокат в России 12 августа. Авторы картины утверждают, что ее сюжет максимально приближен к реальности. Главным ядром ленты являются истории обыкновенных жителей города, оказавшихся в непростой ситуации.

Свое мнение о фильме высказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он заявил, что показывать патриотические фильмы в стране необходимо. По словам эксперта, такие картины нужны именно из-за принципиальной позиции, которую важно доносить до зрителя.

"Все, что делается в России и у ее друзей, происходит потому, что у нас есть принципы", — раскрывает свою точку зрения эксперт.

Политолог подчеркнул, что не каждая сторона имеет норму в подобного рода конфликтах. По словам Брутера, некоторые участники военных действий стараются добиться своего комфорта исключительно нелегитимным образом.