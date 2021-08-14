Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР

Бойцы ВСУ за 24 часа дважды обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Наблюдатели Донецкой Народной Республики за истекшие сутки отчитались о двух нарушениях режима перемирия со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В 15:45 по московскому времени ВСУ открыли огонь из автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" (15 гранат) и крупнокалиберных пулеметов. Под удар попал населенный пункт Лозовое.

В тот же день в 18:30 по поселку шахты имени Гагарина было выпущено три снаряда из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 "Копье". О пострадавших или повреждениях инфраструктуры не сообщается. В СЦКК заметили, что украинская сторона игнорирует запрос режима тишины при помощи координационного механизма.