«Низший сорт»: эксперт объяснил, почему Польша решила продать Украине просроченную вакцину

Решению Польши продать Украине 1,2 млн доз вакцины от коронавируса с истекающим сроком годности есть историческое объяснение. Раньше поляки общались с украинскими крестьянами как «богатые с бедными», и на сегодняшний день ничего не изменилось. Об этом эфире радио Sputnik заявил политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Ранее замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска сообщил, что Варшава продаст Киеву вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca, у которой заканчивается срок годности. Он указал, что это будет именно продажа, а не безвозмездная передача.

«Те вакцины, у которых короткий срок годности, будут переданы на Украину. Уже в августе мы передадим первую партию — более 650 тысяч, а планируем — 1,2 миллиона», — отметил он в эфире радиостанции RMF FM.

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Краска добавил, что украинский посол, с которым он общался накануне, подтвердил заинтересованность государства в покупке такого объема препарата.

По мнению эксперта, именно Украина позволила Польше обращаться с собой таким образом.

«Это вполне следует из того, как исторически поляки относились к жителям Украины. Слово "быдло" — это вообще-то польское слово, относилось оно и к украинским крестьянам. В этом смысле ничего не изменилось и сегодня. Украинские заробитчане в Польше — это "низший сорт"», — объяснил Трухачев.

Федеральное агентство новостей /

Нынешние отношения между двумя странами больше похожи на разговор «сильного со слабым» и «богатого с бедным», добавил политолог.

«Украина позволила обращаться с собой так. <…> Поляки следят за тем, чтобы у них не было вакцины с таким сроком годности, а на Украину ее сбыть можно, еще и заработать на этом», — подытожил доцент РГГУ.

Как сообщили в Минздраве, на Украине уже второй день подряд фиксируют более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 переболели свыше 2 млн человек, умерли 53 217.

Массовая вакцинация стартовала на Украине 24 февраля. По состоянию на 11 августа, первую прививку сделали 4,3 млн человек, полностью прошли вакцинацию около 2,5 млн.