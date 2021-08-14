Отказ Украины выполнять Минские соглашения может привести к снятию санкций Евросоюза с России. Об этом заявил экс-депутат Рады Евгений Мураев.

Бывший парламентарий выступил в эфире украинского телеканала и рассказал об ошибке Киева. Речь идет о невыполнении Минских соглашений. По мнению политика, западные лидеры могут в ближайшее время снять ограничения с России. Президент Украины Владимир Зеленский так и не осуществил ряд реформ, напомнил Мураев.

"Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел", — перечислил экс-депутат.

Экономические санкции против России ударили по европейским производителям, которые лишились "десятков миллиардов", пояснил Мураев.

Евросоюз ранее потребовал от РФ углеродный налог, сообщает "360". Заявленная сумма составляет чуть больше миллиарда евро.