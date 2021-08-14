Экс-депутат Рады Бондаренко назвала стремление в НАТО гибелью для Украины

Выход Украины из нейтралитета приведет страну к распаду и дальнейшей гибели как государства. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

Украина возникла только из-за того, что взяла на себя обязательство быть внеблоковым неядерным государством. По мнению экс-парламентария это и является настоящим залогом существования и суверенитета страны.

На данный момент Украина предпринимает несколько шагов, чтобы вывести страну из нейтрального статуса. Если цель будет достигнута, то это приведет к тому, что страну "порвут по тем швам, по которым сшивали", дополнила Бондаренко.