Пушков предрек США обретение статуса "страны белого меньшинства"

Соединенные Штаты Америки рискуют стать "страной белого меньшинства" уже к 2040-2045 году. Об этом сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

Представители американского высшего общества предполагают, что они смогут избежать такого развития событий. Пушков же отметил, что целый ряд предпосылок опровергают надежды белого населения США. Среди них демографические и социологические тенденции, набирающие обороты в американском государстве.

"Американская либеральная англо-санксонская элита, с маниакальным упорством разрушающая этнический стержень страны, открывает двери для все новых мигрантов и подыгрывает агрессивно и даже расистски настроенной части афроамериканцев", — написал сенатор в соцсетях.

Он обратил внимание на статистические данные, которые указывают на сокращение граждан белой расы в США на 8,6 процента. В связи с этой новостью Пушков заявил, что серьезные изменения в американском обществе уже начались.