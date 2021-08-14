ВОЗ призвала все страны к рациональному распределению вакцин от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с пандемией коронавируса выступила с предложением равномерно распределить имеющиеся вакцины по всему миру.

Обращение опубликовала газета Le Monde. В своем заявлении эксперты организации указали, что к сентябрю необходимо достигнуть показателя в десять процентов привитого населения во всех странах. Однако в качестве ориентира на успех в борьбе с пандемией коронавируса специалисты увеличили рекомендуемую долю привитых в четыре раза.

Богатым странам следует проявить ответственный подход и активнее распространять вакцины по программе COVAX. В ВОЗ напомнили, что от нее зависит 60 государств. При этом на данный момент в этих странах прививки получили лишь три процента населения, подчеркнули в организации.